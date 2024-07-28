Назван корабль во главе военно-морского парад в честь Дня ВМФ

Парадный строй на Неве в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота России возглавляет 54-пушечный парусный линейный корабль «Полтава», сообщил диктор в ходе онлайн-трансляции мероприятия. Отмечается, что корабль воссоздан по чертежам и моделям XVIII века.

По сложившейся традиции, возглавляет парадный строй кораблей 54-пушечный парусный линейный корабль «Полтава», воссозданный по чертежам и моделям XVIII века на исторической верфи Санкт-Петербурга, — сообщил диктор.



Ранее сообщалось, что принимает парад в честь Дня Военно-морского флота президент России Владимир Путин. В мероприятии участвуют свыше 2,5 тысячи военнослужащих.

До этого стало известно, что командующий ВМС Народно-освободительной армии Китая адмирал Ху Чжунмин прибыл в Санкт-Петербург. Он принимает участие в Главном военно-морском параде. Ху Чжунмин уже встретился с заместителем главы оборонного ведомства Александром Фоминым. Также в Минобороны поблагодарили Пекин за активное участие в мероприятиях ко Дню Военно-морского флота России.

Накануне Владимир Путин подписал указ о проведении парада и салюта в Петербурге в День ВМФ. Торжественный залп запланирован на 22:30 по московскому времени.