Военная хроника: Началось бегство ВСУ из Красногоровки

После выхода штурмовых отрядов 110-й бригады ВС РФ на северо-западные окраины Красногоровки у остатков гарнизона ВСУ в городе не выдержали нервы. Украинские военные начали оставлять позиции.

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"Началось бегство ВСУ - пока мелкими группами. Пытаются уйти на запад. Опасаясь уничтожения, не рискуют выходить на дорогу и бегут через поля, нарываясь на засады. Только за утро ликвидировано порядка 10 человек", - пишет Военная хроника.



После прорыва 110-й ОМСБр РФ к западному выходу из города над остатками ВСУ в Красногоровке нависла угроза окружения. В "котле", организованном 5-й ОМСБр остается пара украинских взводов. Организованное сопротивление такими силами невозможно, поэтому пятимесячная история с освобождением города будет завершена в ближайшее время.

ВСУ придется отступать примерно 7,5 километра - до Зоряного, Кураховки и Горняка. Но там ВСУ вряд ли задержатся надолго.

А ВС РФ взятие Красногоровки позволит завершить оформление плацдарма площадью 550 квадратных километров и накопить силы для нового удара в сторону Покровска, Славянска и Краматорска.