Путин поприветствовал экипажи иностранных кораблей в устье Невы

Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Российской Федерации Владимир Путин начал приветствование экипажей кораблей иностранных государств, прибывших для участия в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ России, проходящем в Санкт-Петербурге.

Напомним, в этом году в мероприятии участвуют боевые корабли трех иностранных государств: эсминец с управляемым ракетным оружием «‎Цзяоцзу»‎ ВМС НОАК, фрегат «Табар» ВМС Индии и учебный корабль «Суммам» ВМС Алжира.