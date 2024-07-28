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Корабли Балтфлота на параде пройдут вдоль самой западной точки России

В Калининградской области, в море недалеко от Балтийска, работает корреспондент «Звезды» Елизавета Пронина. Она находится на палубе малого ракетного корабля «Зеленый Дол».

Корабли Балтфлота на параде пройдут вдоль самой западной точки России
© РИА Новости
«Дюжина кораблей пройдет от Балтийского моря вдоль Калининградского канала мимо сразу нескольких достопримечательностей - мимо северного и южного молов, мимо памятника императрице Елизавете Петровне. А это, кстати, самая западная точка нашей страны», - отметила корреспондент.

Также она добавила, что сегодня МРК «Алексин» выполнит имитацию атаки подлодки в ходе мероприятий парада.

Кроме этого, было отмечено, что строй кильватерной колонны будет замыкать скоростной десантный корабль на воздушной подушке «Зубр», который может развить скорость более 110 километров в час.

Еще в ходе мероприятий, связанных с парадом, ожидается выступление морских пехотинцев.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке возглавил парад военно-морской парад корвет «Резкий».

Военные новости
Николай Баранов