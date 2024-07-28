ВСУ опубликовали в telegram-канале планы ночной вылазки у населенного пункта Работино (Запорожская область). Разведчики ВС РФ увидели пост и предотвратили атаку. Об этом сообщили военкоры.

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«На Запорожском фронте противник попытался накопить силы севернее Работино для ночной вылазки, о чем „пропиарился“ в своих военных telegram-каналах. Разведчики 42 дивизии прочитали и, как сумели, поставили ВСУ лайк», — сообщили в telegram-канале «Военкоры Русской весны».



Российские военные отработали по противнику беспилотниками.

По неофициальной информации, ВС РФ могут готовить наступление в Запорожской области, в частности, на Гуляйполе. В случае успеха и освобождения запорожских городов ВС РФ нарушат логистику ВСУ на южном фронте и значительной части западного. Эту информацию передает «Царьград».

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Раннее американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что украинские военные начали массово сдаваться в плен по всей линии столкновения. Он добавил, что ВСУ уже не могут противостоять натиску ВС России. Об этом сообщает 360.ru.