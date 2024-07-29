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Силы ПВО уничтожили ещё один БПЛА ВСУ над Белгородской областью

Средства ПВО армии России сбили ещё один украинский беспилотник над Белгородской областью.

Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА ВСУ над Белгородской областью
© РИА Новости
«Около 21:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее системы ПВО сбили БПЛА и малоразмерные воздушные шары над территориями России.

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