$85.56+0.1693.26+0.09
Почта

Стало известно о попавшем в плен в Мали преемнике Пригожина

В попавшей в засаду в Мали колонне ЧВК «Вагнер» находился один из бывших командиров Евгения Пригожина Антон Елизаров с позывным Лотос. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Стало известно о попавшем в плен в Мали преемнике Пригожина
© Lenta.ru

Сепаратисты движения «Координация движений Азавада» сумели взять командира штурмовиков, преемника Пригожина в ЧВК, в плен. Его оперативно обменяли обратно.

Также Рожин подтвердил гибель автора и админа Telegram-канала Grey Zone Никиты с позывным Белый.

«Последние полгода он безвылазно работал по Сирии и странам Африки. Был настоящим русским офицером и погиб в бою с оружием в руках», — сообщил эксперт.

Лотос возглавил «Вагнер» после крушения бизнес-джета, на борту которого находились основатель компании Евгений Пригожин и руководитель ЧВК Дмитрий Уткин, которому «Вагнер» обязан своим названием.

Журналистка: к гибели бойцов «Вагнер» в Мали причастен Герой России

Ночью 28 июля сообщалось, что колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду сепаратистов-туарегов в районе города Кидаль. Жертвами атаки стали не менее 20 военнослужащих ЧВК, однако ряд ресурсов утверждают, что выжить не удалось более чем пятидесяти бойцам.

Военные новости
Борис Рожин
Антон Елизаров
Дмитрий Уткин
Евгений Пригожин
Горячая новость