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На Украине признали близость России к полному взятию ДНР

Вооруженные силы России находятся в шаге от взятия под контроль всей территории Донецкой Народной Республики, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на командира батальона 47-й бригады Вооруженных сил Украины Александра с позывным Гений. По его словам, такой шаг даст Москве больше рычагов в ходе мирных переговоров.

На Украине признали близость России к полному взятию ДНР
© МО РФ

Их первая цель — уничтожить нас. Вторая — надавить на нас, чтобы они могли использовать больше рычагов для мирных переговоров и получить от нас больше. Они почти готовы взять Донецкую область, — заявил украинский военный.

Ранее газета сообщала, что украинские военные столкнулись с новыми проблемами в зоне боевых действий. И без того тяжелое положение ВСУ осложняется изнуряющей жарой. Журналисты назвали настоящим хаосом ситуацию на передовой.

Также ранее военный корреспондент Александр Сладков выразил уверенность, что Россия «вот-вот» возьмет под контроль Красногоровку. По его словам, это «тяжелый рубеж», на который было потрачено «много сил». В настоящее время российские военные «дожимают» ситуацию.

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До этого американский отставной офицер Дэниел Дэвис обратил внимание, что российские войска наносят ракетные удары по всей территории Украины. Он признал, что ВСУ не способны противостоять подобным атакам.

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Александр Сладков