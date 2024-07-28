Израиль нанес удары по ряду объектов "Хезболлы" в Ливане

Израильские истребители ночью нанесли удары по ряду объектов "Хезболлы" в Ливане, сообщила Армия обороны Израиля.

По данным военных, целями стали склады оружия и другая инфраструктура в Шабрихе и Бурдж-эль-Шемали недалеко от Тира в долине Бекаа, а также Кафр-Кила, Раб-эль-Талатин, Хиам и Тайр-Харфа на юге Ливана, сообщает Times of Israel.

Ливанские СМИ ранее сообщили об израильских авиаударах по нескольким районам на юге Ливана, в том числе по Аббасии, Хияму и Кафр-Киле, спустя несколько часов после первых сообщений о том, что удары наносятся по городу Бурдж-эль-Шемали, расположенному примерно в трех километрах от Тира.

После смертоносного ракетного удара по оккупированным Израилем Голанским высотам Израиль обвинил ливанскую "Хезболла" в нападении, в результате которого погибли двенадцать человек, все - в возрасте от 10 до 20 лет. Власти Израиля угрожают возмездием. "Хезболла заплатит за это высокую цену, цену, которую она еще никогда не платила", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Согласно сообщениям СМИ, глава правительства Израиля перенес плановый отъезд из США на несколько часов ранее. После возвращения он созовет кабинет безопасности. Сразу после инцидента израильское военное руководство также встретилось для брифингов. Министру обороны Йоаву Галланту было представлено "несколько вариантов операций против Хезболлы", сообщили в министерстве. Глава ведомства определил последовательность действий и отдал соответствующие приказы, говорится в сообщении, в котором не приводится никаких дополнительных подробностей. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац открыто угрожает "Хезболле" войной. "Нет сомнений в том, что "Хезболла" перешла все красные линии", - сказал он израильскому телеканалу Сhannel 12. "Мы стоим перед лицом полномасштабной войны. Это может дорого стоить Израилю, но "цена для Хезболлы" будет еще выше", - сказал Кац.

Сама "Хезболла" отрицает свою ответственность за ракетный обстрел. Мохаммад Афиф, высокопоставленный представитель группировки, заявил, что она не несет ответственности за попадание ракеты в футбольное поле в Мадждаль-Шамсе. Представители ООН призвали обе стороны проявлять "максимально возможную сдержанность". "Мы сожалеем о гибели мирных жителей - маленьких детей и подростков - в Мадждаль-аль-Шамсе. Гражданское население должно быть защищено во все времена", - сказали глава миротворческих сил ООН в Ливане Арольдо Лазаро и специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плашерт.

Смертоносная ракета упала на футбольное поле на оккупированных Израилем Голанских высотах в субботу вечером. По израильской информации, погибли двенадцать человек. Жертвами стали дети и молодые люди в возрасте от 10 до 20 лет, сообщил представитель армии Дэниел Хагари. Несколько человек также получили ранения. Футбольное поле находится в деревне, где проживают друзы, сообщает немецкое издание Tagesschau. Эта арабоязычная религиозная община возникла из шиитского ислама в XI веке и сейчас расположена преимущественно в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что имеется достаточно военных и разведывательных доказательств того, что ракету выпустила "Хезболла". Он также идентифицировал ее как "Фалак-1" иранского производства. "Здесь на футбольное поле упала ракета "Фалак-1" - иранская ракета с боеголовкой, содержащей более 50 килограммов взрывчатки", - сказал Хагари. По его словам, "Фалак-1" используется только группировкой "Хезболла", которая "осуществила эту атаку из Шебаа на юге Ливана".