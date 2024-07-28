Журналистка: к гибели бойцов «Вагнер» в Мали причастен Герой России

Журналистка Анастасия Кашеварова сообщила о причастности Героя РФ к гибели колонны ЧВК «Вагнер» в Мали. Она написала, что российские военные попали в засаду.

— И у этой фатальности есть имя и фамилия, и известный позывной, и даже звезда Героя России, — заявила журналистка в Telegram-канале.



Колонну ЧВК «Вагнер» разбили в Мали. Инцидент произошел в районе города Кидаль. Боевики арабского движения «Координация движений Азавада» устроили засаду на колонну, в которой, помимо «вагнеровцев», находились бойцы правительственных войск.

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Связанная с «Аль-Каидой»* группировка остановила колонну при помощи нескольких бомб, которые были установлены вдоль дороги. В результате ЧВК понесла большие потери. Жертвами атаки стали более 20 военных.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.