Расчеты БПЛА морпехов «Днепра» совершенствуют навыки на полигоне

В Минобороны РФ рассказали, что морские пехотинцы Северного флота из состава группировки войск «Днепр» на полигоне в зоне спецоперации отрабатывают свои навыки управления БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на военное ведомство.

© Станислав Красильников/РИА Новости

«Морские пехотинцы Северного флота из состава группировки войск «Днепр» продолжают совершенствовать свою боевую выучку на одном из полигонов в тыловой зоне проведения специальной военной операции», — рассказали военные.



Российские бойцы обнаружили и нейтрализовали диверсантов ВСУ

В ведомстве добавили, что военнослужащие каждый день наблюдают за правым берегом Днепра с помощью дронов, отслеживая передвижения противника, осуществляя наведение FPV-дронов на цели и сбросы боеприпасов по объектам противника.

26 июля Минобороны сообщало, что за минувшую неделю с 20 по 26 июля в плен к российской армии сдались 63 военнослужащих Вооруженных сил Украины. В оборонном ведомстве добавили, что 27 из них сдались в плен в зоне ответственности группировки войск «Днепр».

Ранее в США рассказали о проблемах ВСУ на всей линии фронта.