Группа российских военнослужащих под командованием замкомроты гвардии старшего лейтенанта Евгения Пушкаря обнаружила и нейтролизовала группу диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ, передают «Известия».

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Отмечается, что украинские военные готовили нападение на расположение российских войск. Несмотря на численное превосходство противника, командир ВС РФ решил дать бой. Российские бойцы подобрались к диверсантам, выбрав удобные позиции для наблюдения и ведения огня. Застигнутые врасплох, ВСУ понесли существенные потери и отступили.

Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ

Ранее российский военнослужащий Владислав Комлев обнаружил подозрительный автомобиль в зоне специальной военной операции (СВО), на котором, как выяснилось позднее, передвигались украинские диверсанты.