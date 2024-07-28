Иран назвал «спектаклем» реакцию Израиля на удар по Голанам

Реакция властей Израиля на ракетный удар по Голанским высотам представляет из себя «спектакль, срежиссированный оккупационным режимом». Об этом заявил иранский посол в Ливане Моджтаба Амани, его слова передает телеканал Al Mayadeen.

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По его словам, Тегеран не желает дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке и его расширения на Ливан на фоне удара по городу Мадждаль-Шамс. Амани добавил, что иранские власти не ожидают обострения противостояния.

«Мы не хотим [войны], поскольку Исламская Республика Иран всегда стремится снизить напряженность в регионе», — сказал представитель дипмиссии.



В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что за обстрел Голанских высот ответственность несет ливанская шиитская группировка «Хезболла», ударившая по городу иранской ракетой Falaq-1.

Лавров прокомментировал удар по Голанским высотам

Ранее «Хезболла» объяснила ООН причину взрыва на Голанских островах. По их данным, к инциденту привело попадание ракеты ПВО Израиля на футбольное поле.