«Хезболла» объяснила причину взрыва на Голанах

Ливанская шиитская группировка «Хезболла» объяснила ООН причину взрыва на Голанских островах. Об этом сообщает портал Axios.

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Утверждается, что причиной взрыва стало попадание ракеты ПВО Израиля. По версии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), причиной взрыва в городе Мадждаль-Шамс стало падение иранской ракеты Falaq-1, стоящей на вооружении группировки. Удар по Голанам был нанесем вечером 27 июля.

Власти Израиля возложили ответственность за происшествие на «Хезболлу», хотя представители шиитской организации отрицают свою причастность к случившемуся. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в США из-за удара по городу.

Ранее глава израильского МИД Исраэль Кац заявил, что Израиль серьезно приблизился к полномасштабной войне с Ливаном и «Хезболлой». Он подчеркнул, что ракетная атака на Голанские высоты «переходит все красные линии».