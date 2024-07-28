В российском регионе после атаки дронов загорелась нефтебаза

Нефтебаза в деревне Полевая Курской области загорелась в результате атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По предварительным данным Baza, нефтебазу атаковали около 1:00 мск.

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В результате атаки, по информации канала, загорелись три резервуара. Кроме того, беспилотник попал в двухквартирный дом.

На месте находятся пожарные расчеты, о пострадавших не сообщается. Официальной информации нет.

Местные Telegram-каналы сообщают о мощном взрыве в Курской области. Ночью в регионе объявили опасность атаки беспилотников.

Поздно вечером 27 июля врио главы региона Алексей Смирнов сообщал, что Вооруженные силы Украины за день атаковали Курскую область с помощью 13 дронов. В Глушковском районе в результате атак БПЛА пострадали пять человек. В селе Снагость Кореневского района были повреждены линии электропередачи.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.