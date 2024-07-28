Автор Telegram-канала Grey Zone погиб в Африке

Военный корреспондент и автор Telegram-канала Grey Zone погиб в результате нападения боевиков-туарегов в Африке. Об этом сообщает Telegram-канал «ДШРГ Русич».

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«В бою погиб наш хороший друг, админ канала Grey Zone (позывной «Белый»)», — отметили в сообщении, уточнив, что мужчина погиб достойно, с оружием в руках, как и положено воину.



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В сети опубликовали фото погибшего. Telegram-канал «Осторожно, новости» утверждает, что на снимке — 31-летний москвич Никита Федянин, уроженец Липецкой области. В своем YouTube-канале пять лет назад он опубликовал видео «Центр специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации - ЦСН ФСБ РФ». На кадрах — работа спецподразделения в горной местности. В финале ролика показан показан памятник погибшим силовикам.

До этого стало известно, что колонну частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» разбили в Мали.

Ранее сообщалось, что бывших бойцов ЧВК «Вагнер» разместят в пяти африканских странах: Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Нигере.