На Украине разбился учебно-тренировочный самолет ВВС

Легкий учебно-тренировочный самолет разбился на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

"Сегодня во время учебно-тренировочного полета на самолете K-10 Swift погиб курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных Сил", - говорится на странице университета в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Причины катастрофы устанавливаются.



K-10 Swift - сверхлегкий винтовой двухместный самолет украинской разработки. Может использоваться для первоначального обучения пилотов.