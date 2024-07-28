Беспилотник США пошел на опасное сближение с Су-35 ВКС РФ в Сирии

Беспилотник MQ-9 Reaper западной «коалиции» с США во главе допустил в небе над Сирией опасное сближение с истребителем Су-35 ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк.

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По его словам, инцидент произошел над Палмирой в сирийской провинции Хомс, пишет радио Sputnik. Столкновения удалось избежать благодаря высокому мастерству российского летчика, который смог своевременно принять необходимые меры, рассказала Игнасюк.

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О случившемся замглавы ЦПВС сообщил в среду 27 июля в ходе брифинга.

Ранее подобное сближение произошло в середине июля во время планового полета российского истребителя Су-34. В тот день силы «коалиции» восемь раз нарушили правила использования воздушного пространства Сирии.