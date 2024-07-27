Над Пальмирой произошло опасное сближение Су-34 и БПЛА коалиции США

Беспилотник MQ-9 Reaper международной коалиции во главе с США допустил опасное сближение с самолетом Су-35 ВКС России над Пальмирой. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"Над населенным пунктом Пальмира провинции Хомс произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper коалиции с самолетом Су-34 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения", - сказал Игнасюк.

