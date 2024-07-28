В ЕС резко осудили обстрел Голанских высот

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал провести независимое международное расследование обстрела Голанских высот. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

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«Я решительно осуждаю эту кровавую бойню», — написал Боррель.



Он призвал провести независимое международное расследование этого «неприемлемого инцидента». При этом он попросил все стороны сохранять сдержанность, чтобы избежать эскалации.

Трамп заявил, что США не должны допускать новых атак на Израиль

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку на Голанские высоты.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.