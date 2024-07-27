В Британии объяснили ограничения для ВСУ в ударах по России

Великобритания не разрешает Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории из-за риска эскалации российско-британских отношений. Об этом сообщает The Times.

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«В Британии опасаются серьезной эскалации напряженности в отношениях с Москвой», — отмечено в публикации.



По сведениям издания, этот подход разделяет и ряд других стран НАТО. При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее утверждал, что получил от правительства Великобритании разрешение на дальнобойные удары по РФ. В целом The Times характеризует британскую политику в отношении ударов по территории России как очень запутанную.

Times: в Британии обсуждают разработку ракет дальностью свыше 3 тыс. км

Ранее премьер-министра Великобритании Кира Стармера призвали разрешить ВСУ наносить удары по России переданным оружием. К этому, в частности, призывали представители оппозиционной Консервативной партии — бывший министр обороны Тобиас Эллвуд и член Палаты Общин Боб Сили.