В Сети была размещена видеозапись, снятая очевидцем с места крушения российского истребителя Су-34 в Волгоградской области.

Ролик записан с большого расстояния. На кадрах можно увидеть огромные клубы дыма, которые поднимаются над лесом. Автор видео за кадром говорит, что самолет упал несколько минут назад.

27 июля Минобороны РФ сообщило, что в Волгоградской области потерпел крушение Су-34, который не был оснащен боекомплектом. Инцидент произошел во время учений. Всем пилотам удалось катапультироваться. По данным оборонного ведомства, самолет упал в безлюдной местности. Предварительно, причиной инцидента стала техническая неисправность истребителя. На место прибыла комиссия Воздушно-космических сил РФ для уточнения обстоятельств произошедшего.

Стали известны подробности крушения Су-34 в Волгоградской области

До этого в Ставропольском крае упал сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3. Командир самолета катапультировал членов экипажа и увел борт от жилых домов. В Минобороны РФ причиной катастрофы назвали техническую неисправность.