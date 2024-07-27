Министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин могли обсуждать планы Киева применить химическое или бактериологическое оружие против российских войск, предположил в разговоре с NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его мнению, Вашингтон решил сорвать тайную операцию ВСУ, испугавшись сильного резонанса накануне американских выборов.

Предположу, что единственное, что остается Киеву — это провести тайную операцию с применением химического или бактериологического оружия. Американцы испугались очень сильного резонанса, ненужного накануне президентских выборов в США, — сказал он.



По сведениям Липового, на Украине развернуто более 20 бактериологических лабораторий. Генерал предположил, что там Киев разрабатывает новые виды бактериологического оружия в виде зараженных комаров и мух, чтобы применить их против ВС РФ.

Все это запрещено международным правом. Скорее всего, США узнали, что Киев решил предпринять последние шаги и приказали им этого не делать. У Украины больше нет никаких других видов оружия, которое они еще не применили против России, единственный козырь остался, — отметил Липовой.



Газета The New York Times ранее сообщила, что Белоусов позвонил главе Пентагона Ллойду Остину 12 июля и рассказал ему о тайной операции, которую ВСУ готовили против российских войск. В Минобороны РФ предположили, что Киев согласовал свои действия с Пентагоном. При этом, как утверждают собеседники NYT, американские власти «были удивлены этим обвинением» и «не знали о каком-либо подобном заговоре». В материале отмечается, что после разговора с Белоусовым Остин связался с Киевом и дал команду не предпринимать никаких действий против России.