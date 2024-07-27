Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский перебрасывает готовые к осеннему наступлению войска на территорию ДНР. Он принял такое решение, чтобы усилить оборону на направлении. Об этом сообщает telegram-канал «Резидент».

«Киевские военные снова пытаются стабилизировать обстановку в ДНР, пока русские войска продавливают лучшие части ВСУ и занимают все новые населенные пункты», — пишет telegram-канал.



Отмечается, что ситуация может повернуться против украинской армии и грозить ей обхватом всей торецкой группировки.

Зеленский назвал самый сложный участок для ВСУ

Для Украины серьезным ударом стало окружение двух батальонов у села Прогресс. ВУ в течение двух дней пытались держать оборону. Однако позже стало известно, что ночь военные попытались сбежать из «огненного кольца» ВС РФ, но потеряли большую часть личного состава.