$85.56+0.1693.26+0.09
Почта

Минобороны: силы ПВО сбили 39 украинских дронов над регионами России за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение ночи перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над территорией страны.

Силы ПВО за ночь сбили 39 украинских БПЛА над регионами России
© Газета.Ru

Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, 19 дронов самолетного типа были сбиты над Курской областью, девять - над Белгородской. Еще пять беспилотников сбиты над Брянской областью. Над Воронежской и Ленинградской областями перехвачены и уничтожены по три дрона.

ПВО уничтожила семь беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями

В сообщении уточняется, что украинская сторона планировала применить эти беспилотники для атак по объектам на территории России.

Военные новости
Минобороны России