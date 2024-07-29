Силы ПВО за ночь сбили 39 украинских БПЛА над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение ночи перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над территорией страны.

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Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, 19 дронов самолетного типа были сбиты над Курской областью, девять - над Белгородской. Еще пять беспилотников сбиты над Брянской областью. Над Воронежской и Ленинградской областями перехвачены и уничтожены по три дрона.

ПВО уничтожила семь беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями

В сообщении уточняется, что украинская сторона планировала применить эти беспилотники для атак по объектам на территории России.