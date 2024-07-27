Российские военные вынесли раненого солдата ВСУ на руках из Торецка в ДНР

Российские военнослужащие вынесли из фронтового города Торецка в Донецкой народной республике (ДНР) раненого бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Наталенко. Об этом сообщает ТАСС.

Пленный военнослужащий 32-й механизированной бригады ВСУ рассказал, что при сдаче в плен в Торецке, сослуживцы пытались расправиться с ним.

По словам Наталенко, его с сослуживцами привезли на позиции в Торецк, где боец родился и прописан. Там командование показало им наблюдательный пункт.

"К нам подошли ребята русские, предложили сдаться, сказали, что стрелять не будут. Мы вышли из окопа с поднятыми руками. Сзади почувствовал боль в спине и ноге. Выстрелы были сзади. Со своих позиций - от украинцев", - рассказал Наталенко.



По словам бойца, он шел последним в колонне сдавшихся и весь удар принял на себя. Российские солдаты вынесли раненного из Торецка на руках. В настоящее время Наталенко получает медицинскую помощь, его раны заживают.

До этого сообщалось, что в Новгородском, в пригороде Торецка в ДНР, бойцы ВСУ прикрывались гражданским населением как живым щитом. Как рассказал беженец, украинские войска занимают позиции между домами мирных жителей, откуда ведут огонь по российским военнослужащим.