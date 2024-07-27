Генерал армии Дмитрий Булгаков, экс-замминистра обороны, может лишиться звания Героя России, предположил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Об этом пишет РИА «Новости».

ФСБ и Следственный комитет сообщили в пятницу, 26 июля, что Булгаков арестован по коррупционному делу.

Юрист отметил, что суд в ряде случаев оставляет за осужденным звание Героя России. В частности, если фигурант получил награду за «безусловно геройский поступок».

«Служба [Булгакова] проходила исключительно на должностях, связанных с материально-техническим снабжением, поэтому почетного звания он, скорее всего, будет лишен», — констатировал Хаминский.



По его словам, вопросы наград регулируются статьей 48 УК РФ. Суд, руководствуясь ее положениями, может принять решение о судьбе орденов, званий, в том числе — и почетных.

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По его оценке, с высокой долей вероятности Булгаков лишится не только орденов и медалей, но и генеральского звания.