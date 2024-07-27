Украинский лидер Владимир Зеленский назвал покровское направление самым сложным для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"И с министром, и с военным командованием мы подробно разбираем ситуацию на сложных направлениях", - сказал он в своем видеообращении.



Политик подчеркнул необходимость усиления позиций на данном направлении.

В США неожиданно высказались о Сырском

О положении дел на этом участке фронта Зеленскому регулярно докладывает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, ссылаясь на оперативные сводки Генштаба.

Ранее главком признал, что ситуация на покровском направлении остается сложной для украинской армии. Он сообщил о необходимости отправить туда дополнительные боеприпасы и технику.