Названа цель атаки дронов на Рязанскую область

Telegram-канал SHOT со ссылкой жителей Рязани сообщил, что целью беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, атаковавших область, мог стать местный аэродром Дягилево. По данным канала, все воздушные цели были сбиты. Министерство обороны России на данный момент не комментировало эту информацию.

Авторы пишут, что взрывы в районе аэродрома начали раздаваться в районе шести часов утра. Согласно информации канала, по предварительным данным, пострадавших и повреждений на земле нет.

Военные уничтожили 14 беспилотников ВСУ над пятью регионами России

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников над Рязанской областью. По данным военного ведомства, атака была пресечена в субботу, 27 июля, около 06:45.