В Волчанске Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются сделать в жилых домах укрепточки. Бойцы группировки «Север» и авиация ВКС РФ активно атакуют позиции противника. Об этом сообщил telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Они отметили, что для украинской армии Волчанск стал «дорогой прямиком в ад».

«Бойцы группировки „Север“ и авиация ВКС России отрабатывают по противнику настолько активно, что укрепрайон стал для пехоты ВСУ дорогой прямиком в ад», — заявили военкоры.



Они также отметили, что укрываются солдаты ВСУ в жилых домах.

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Ранее ВС РФ взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске. По словам командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, ежедневно российские подразделения немного продвигаются вперед. Он также отметил, что самый тяжелый участок в Волчанске — высотные дома, передает RT.