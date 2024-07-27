Спецоперация на Украине 27 июля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 27 июля 2024 года.

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В Брянской области уничтожили 21 беспилотник

Российская система ПВО вечером 26 июля уничтожила и перехватила 21 беспилотник Вооруженных сил Украины над территорией Брянской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Противник пытался совершить террористические атаки с применением летательных аппаратов самолетного типа.

Минобороны заявило об ударе Су-25 по ВСУ в зоне ответственности "Востока"

Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Экипажи выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника. Все указанные цели были успешно поражены.

После этого летчики выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Военнослужащие группировки "Центр" активно применяют роботов под Авдеевкой

Российские военнослужащие активно применяют роботизированный комплекс для подвоза продовольствия и боеприпасов на авдеевском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Он представляет собой тележку на дистанционном управлении, с постоянным полным приводом и грузоподъемностью до 160 килограммов. Управляется платформа оператором стандартным пультом управления и при помощи разведывательного дрона.

Предназначен комплекс для подвоза материального имущества, продовольствия и боеприпасов, а в случае необходимости может применяться для эвакуации раненых военнослужащих.