Мобилизация: последние новости на сегодня 27 июля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 27 июля 2024, в материале «Рамблера».

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Путин поздравил мотострелковый полк с почетным наименованием "гвардейский"

Глава государства Владимир Путин поздравил командование и личный состав 1486-го гвардейского мотострелкового полка с почетным наименованием «гвардейский», сообщает РИА Новости.

Президент указал, что действия личного состава во время специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости и высокого профессионализма.

Также российский лидер направил поздравление с присвоением наименования «гвардейская» командованию и личному составу 39-й отдельной гвардейской радиотехнической ордена Жукова бригады (особого назначения).

Кадыров назвал участников СВО самыми уважаемыми людьми в Чечне

Участники специальной военной операции - самые уважаемые люди Чечни и им будут благодарны всю жизнь, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы республики Рамзана Кадырова.

«Мы всегда будем поддерживать их, поддерживаем, все, что необходимо для них и для их семей делаем, и будем делать. Поэтому, они лучше нас..., мы должны быть им благодарны всю жизнь», — заявил глава региона.



Кадыров также выразил уверенность, что участники СВО вернутся домой с победой.

В Минобороны рассказали о внедрении ИИ в процесс помощи ветеранам СВО

Технологии искусственного интеллекта постепенно внедряются в ресурсы для помощи ветеранам специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы Минобороны РФ Анну Цивилеву.

«Это и робот «Макс» (на сайте «Госуслуг»), и «Катюша» (на сайте фонда «Защитники Отечества»), — заявила она.



Замглавы военного ведомства также указала на необходимость создания максимально эффективной и быстрой цифровой системы для помощи участникам спецоперации, так как «вопросы копятся, людей приходит все больше».