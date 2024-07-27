В ДНР зафиксировали попытки вербовки детей со стороны Украины

Украинская сторона пыталась завербовать проживающих в ДНР детей для совершения ими противоправных действий. Об этом сообщила в интервью ТАСС советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко.

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"Та (украинская - прим. ТАСС) сторона действует самым подлым образом, вербуют наших детей для того, чтобы закладывали взрывчатку. То есть руками детей, которые воевать должны против своих же родителей, одноклассников, соседей", - сказала Федоренко, отметив, что в республике "такие случаи есть".



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Она добавила, что противник при вербовке детей использует угрозы, шантаж и подкуп. Одним из путей противодействия подобным угрозам, по словам Федоренко, могут стать государственные программы по обучению детей безопасности в интернете.