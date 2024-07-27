На Украине заявили о проблемах с деньгами для ВСУ

Средства на обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут закончиться уже в сентябре, если в Киеве не примут поправки в бюджет об увеличении расходов на оборону. Об этом заявила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, пишет «Экономическая правда».

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По ее словам, на «когда делали приближение, то в росписи переставляли средства из ячейки расходов на зарплату в сентябре, октябре и ноябре в ячейку закупки оружия в начале года».

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«То есть чтобы в конце сентября выплатить денежное обеспечение военнослужащим, нужно принять бюджет и подписать его до середины сентября», — заявила она о проблемах.



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