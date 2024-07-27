ВСУ разместили авиацию на аэродромах третьих стран

Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают авиацию на аэродромах третьих стран, в частности Польши, в расчете, что Россия не будет ее бомбить там. Об этом рассказал источник в силовых структурах, пишет РИА Новости.

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По его словам, Киев боится открытого конфликта с НАТО, при этом украинские аэродромы используются для дозаправки и пополнения боекомплекта.

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«Это делается с целью ограничения возможностей нанесения огневого поражения по технике противника Вооруженными силами (ВС) РФ, поскольку удар по территории третьих стран приведет к прямому столкновению со странами ЕС и НАТО», — подчеркнул он.



Ранее стало известно, что ВСУ ошибочно атакуют собственные беспилотники. Украинские соединения по борьбе с беспилотниками сбивали собственные же дроны или создавали для них помехи с помощью специального передатчика.