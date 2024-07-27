Военные уничтожили 14 беспилотников ВСУ над пятью регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами страны. Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

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Российские военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку с применением дронов. Средства ПВО перехватили и уничтожили семь БПЛА над Курской, три — над Белгородской, два — над Ростовской, один — над Брянской и один — над Липецкой областями.

Позже министерство заявило об уничтожении еще семи беспилотников над Рязанской областью.

Ранее сообщалось, что над Брянской областью уничтожили 21 беспилотник.