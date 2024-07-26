Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют внутренние проблемы с беспилотниками, пишет Frankfurter Rundschau.

Как отметили журналисты, в районе Прогресса в Донецкой народной республике (ДНР) украинские соединения по борьбе с беспилотниками сбивали собственные же дроны или создавали для них помехи с помощью специального передатчика.

Эти ошибки привели к тому, что бронетанковые подразделения российских войск смогли «целенаправленно атаковать хуже всего организованные и наиболее уязвимые» позиции ВСУ.

Ранее Киев убедился в беспомощности украинских дронов перед российскими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Журналисты стали свидетелями безуспешной попытки солдат элитного украинского отряда операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ударить по автотранспорту ВС России на харьковском направлении.