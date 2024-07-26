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Губернатор Севастополя предупредил о тренировках флота

Флот в Севастополе проводит тренировки расчетов по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Губернатор Севастополя предупредил о тренировках флота
© ТАСС
"Ориентировочно до 21:00 в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор города отметил, что в Севастополе все спокойно.

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