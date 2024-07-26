Су-27 подняли из-за приближения к границе России в Черном море британских истребителей

Су-27 не допустил нарушения госграницы самолетом RC-135 и истребителями "Тайфун" ВВС Великобритании над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ. ТАСС

Отмечается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Черного моря воздушные цели, которые приближались к государственной границе России. ТК Звезда

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны России, экипаж истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon ВВС Великобритании. RT на русском