Командование бригады ВСУ привлекли к ответственности после сообщений о потерях

Часть командного состава 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) привлечена к ответственности после сообщений в соцсетях о том, что приказы командования части привели к большим потерям. Об этом говорится в сообщении военной службы правопорядка ВСУ в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

"Установлены отдельные факты управленческих решений и факторы, которые могут негативно влиять на ход выполнения боевых задач военной частью, - говорится в сообщении. - <...> Отдельные должностные лица командования бригады привлечены к ответственности".



59-я бригада ВСУ участвует в боевых действиях на покровском направлении. Ранее на потери в ее рядах в результате отдаваемых офицерами приказов пожаловалась военный парамедик Катерина Полищук. По ее словам, из-за подобных распоряжений погибло большое число украинских солдат.

В последние недели на фоне неудач на фронте на Украине усилилась критика в адрес командования ВСУ, в том числе на уровне отдельных бригад. Регулярно с атаками на главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского и его подчиненных выступает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Проблемы в управлении украинскими войсками стали отмечать и западные СМИ: журнал Forbes ранее сообщал, что 31-я механизированная бригада ВСУ потерпела разгром у села Прогресс, в частности, "на фоне масштабных проблем украинского командования и управления".