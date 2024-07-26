Украинские военные попали в тактическое окружение под Прогрессом в ДНР, а все командование рот погибло, заявил бывший замкомбата «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Игорь Мосийчук в интервью YouTube-каналу Politeka. RT на русском

«Под Прогрессом наши военные фактически попали в тактическое окружение, которое очень быстро может перерасти в физическое. И никому нет дела», — сказал он. Газета.Ru

До этого комбат 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин подверг критике украинских генералов за неоправданные потери под Прогрессом — поселком к западу от Очеретино, который недавно был освобожден российскими войсками в ходе наступательной операции. ТАСС