Глава Центральной военной разведки Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг признал успехи Вооруженных сил (ВС) России на фронте в Донецкой народной республике. Его слова приводит ERR.

«[Российские войска] продолжают продвигаться туда еженедельно, то на десятки, то на сотни метров. Так что прогресс с востока на запад налицо», — заявил разведчик.



Он добавил, что ВС России обладают достаточным запасом военной техники, чтобы продолжать боевые действия в течение всего 2025 года.

Ранее глава российской военной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал об уверенном продвижении российских войск к Купянску. По его словам, под контроль ВС РФ перешли несколько населенных пунктов вдоль дороги Купянск — Сватово.