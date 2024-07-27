Названа причина, почему Запад не открывает «черноморский фронт» против РФ

Страны Запада будут стремиться изменить положения Конвенции Монтрё, которая дает право Турции в военное время перекрывать для нерегиональных держав проход военных судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил политолог Александр Ирхин.

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«Конвенция Монтрё — международный договор, который сейчас очень мешает англосаксам, чтобы открыть против России черноморский фронт», — подчеркнул он.



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По его словам, в будущем может встать вопрос о более масштабной экспансии Запада против России. Тогда они обратятся к изменениям Конвенции, отметил Ирхин.

Политолог назвал Конвенцию Монтрё огромным плюсом для России, поскольку у Турции есть возможность «полностью перекрывать проливы в военное время для нерегиональных держав».

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал бредом намерение украинских властей обеспечить постоянное присутствие сил Североатлантического альянса в Черном море.

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