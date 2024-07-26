Наемники из Франции в последнее время прибывают в большом количестве в Харьковскую область для участия в конфликте на стороне Украины. Также фиксируется прибытие иностранного контингента из Великобритании, Польши и США, сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. ТАСС

«Могу отметить, что достаточно большая география тех стран, откуда эти наемники прибывают. За последнее время могу отметить, что по той информации, которая к нам поступала, большое количество наемников прибыло именно из Франции. Но также фиксируется прибывание иностранного контингента и из других стран — Польши, Британии и США», — сказал он журналистам. RT на русском

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что в Харьковской области российские военные нанесли удар по месту сосредоточения солдат и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Lenta.ru