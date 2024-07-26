Ганчев: в Харьковскую область прибыло множество наемников из Франции

В Харьковскую область в большом количестве прибыли наёмники из Франции, такие данные поступили главе военно-гражданской администрации региона Виталию Ганчеву.

«Могу отметить, что достаточно большая география тех стран, откуда эти наёмники прибывают. За последнее время могу отметить, что по той информации, которая к нам поступала, большое количество наёмников прибыло именно из Франции. Но также фиксируется прибывание иностранного контингента и из других стран — Польши, Британии и США», — сказал он журналистам, его цитирует ТАСС.

