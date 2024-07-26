Россия взяла под контроль еще два населенных пункта в зоне СВО

Российские солдаты группировки войск «Запад» взяли под контроль населенные пункты Розовка в Луганской народной республике (ЛНР) и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны. Газета.Ru

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий освободили населенные пункты Розовка Луганской Народной Республики, Песчаное Нижнее Харьковской области и заняли более выгодные рубежи и позиции», - говорится в сообщении. ТАСС

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