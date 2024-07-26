МО Румынии опровергло сообщения об атаках российских дронов

Информация в СМИ и соцсетях о якобы атаках российских беспилотников на румынской территории, а также об ответной стрельбе ПВО, не соответствуют действительности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

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В ведомстве назвали подобные сообщения абсолютно безосновательными.

«Атаки России были направлены... не на цели на румынской территории», - указано в заявлении.



Ранее в Минобороны Румынии заявили, что обломки российский беспилотников упали на территорию страны в результате атак на портовую инфраструктуру Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».