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Войска России за неделю уничтожили в зоне СВО две пусковые установки ЗРК Patriot

Войска России за минувшую неделю уничтожили в зоне СВО две пусковые установки ЗРК Patriot с радиолокационной станцией AN/МPQ-65, сообщило Министерство обороны.

ВС РФ уничтожили за неделю две установки ЗРК Patriot
© globallookpress.com

Также уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS и семь боевых машин реактивной системы залпового огня «Град».

Кроме того, уничтожены две пусковые установки С-300 и мобильные радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68 и П-18.

Владимир Зеленский ранее заявил, что для того, чтобы закрыть небо Украины, необходим парк из 25 систем ПВО Patriot.

Военные новости
Владимир Зеленский