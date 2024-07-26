ВС РФ уничтожили за неделю две установки ЗРК Patriot

Войска России за минувшую неделю уничтожили в зоне СВО две пусковые установки ЗРК Patriot с радиолокационной станцией AN/МPQ-65, сообщило Министерство обороны.

Также уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS и семь боевых машин реактивной системы залпового огня «Град».

Кроме того, уничтожены две пусковые установки С-300 и мобильные радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68 и П-18.

Владимир Зеленский ранее заявил, что для того, чтобы закрыть небо Украины, необходим парк из 25 систем ПВО Patriot.