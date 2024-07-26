Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл в Алжир

Многоцелевой фрегат "Адмирал Горшков" прибыл с деловым заходом в порт Оран. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Сегодня отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющий задачи похода в дальней морской зоне, совершил деловой заход в порт Оран Алжирской Народной Демократической Республики", - сказали в пресс-службе.



Вместе с ним в порт прибыл средний морской танкер "Академик Пашин". Визит российских моряков продлится несколько дней.

В пресс-службе отметили, что за это время экипажи фрегата и судна обеспечения планируют принять участие в протокольных мероприятиях, отдохнуть на берегу после трансатлантического перехода, ознакомиться с местными достопримечательностями, побывать в национальном музее "Забана", провести товарищеский матч по футболу с моряками ВМС Алжира, а также пополнить запасы пресной воды и продовольствия.

Дальний поход фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" начался 17 мая. За это время корабль Северного флота уже преодолел более 13 тыс. морских миль, совершил заходы в порт Гавана Республики Куба и в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла. Основные задачи похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" - современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав Военно-морского флота принят в 2018 году и в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет "Циркон". Корабль, вооруженный высокоточным ракетным оружием, способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше.