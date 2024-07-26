"Калашников" оценил востребованность ракет "Вихрь" в зоне СВО

Управляемые авиационные ракеты "Вихрь" демонстрируют высокую эффективность в зоне спецоперации, они крайне востребованы. Об этом заявили в концерне "Калашников".

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"По словам руководства концерна, в зоне СВО "Вихрь" демонстрирует высокую эффективность, из-за чего изделие крайне востребовано. Кроме того, у него большой потенциал для модернизации, совершенствования характеристик, над чем, собственно, и трудятся в "Калашникове", - сказали журналистам в концерне.



В нем напомнили, что в зоне СВО экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52М уверенно поражают управляемыми ракетами "Вихрь-1" разные цели ВСУ на передовой.

Изначально УР "Вихрь-1" производства концерна "Калашников" предназначалась для поражения наземных маневренных бронеобъектов, оснащенных блоками динамической защиты, а также среднескоростных воздушных целей, в числе которых вертолеты, штурмовики, БПЛА. Но применение "Вихрей" на театре военных действий серьезно расширилось, уточнили в концерне. Как ранее сообщали в Ростехе, теперь они используются не только для уничтожения вражеской бронетехники, но и для поражения огневых точек и замаскированных объектов Вооруженных сил Украины.